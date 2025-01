Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: inizia la gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 Van Aert si è già riportato attorno alle prime dieci posizioni. Il belga si trova alle spalle di Vanthourenhout e Nys.15.13 Aerts è partito decisamente forte. Alle sue spalle troviamo Verstrynge e Wyseure. Bertolini è il migliore degli italiani e viaggia in compagnia di Van Aert.15.12 Van Aert si trova attorno alla 25ma posizione: il belga partiva nel gruppone non avendo marcato punti in questa stagione.15.11 Ottimo via per Toon Aerts che prende il comando della, alle sue spalle c’è Vanthourenhout.15.10 SI PARTE!15.10 Tutto pronto per il via della partenza.15.09 Gli atleti sono già schierati per poter prendere il via della competizione.15.07 Quella di oggi sarà unadecisamente complicata. Sul tracciato diinfatti sta piovendo copiosamente e, come prevedibile, il fango si è trasformato in un pantano sul quale sarà estremamente importante essere delicati alla guida.