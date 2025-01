Ilveggente.it - Lecce-Genoa, Serie A: streaming, formazioni, pronostico

Lecce-Genoa è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, diretta tv e streaming. Da quando Vieira ha preso il posto di Gilardino sedendosi sulla panchina del Genoa, i liguri hanno perso solo una volta – e forse anche in maniera immeritata – contro il Napoli in casa. E i rossoblù, soprattutto, hanno chiuso il proprio anno solare con una splendida vittoria sul campo dell'Empoli. In poche parole, tutto questo, a sottolineatura di una cosa che è sotto gli occhi di tutti: il cambio di marcia c'è stato, eccome. Così come, inizialmente, c'è stato anche nel Lecce con Giampaolo al posto di Gotti. Ma, nelle ultime due uscite, i salentini giallorossi ci hanno rimesso le penne sia contro la Lazio – e ci può stare, anche per via dell'inferiorità numerica per tutto il secondo tempo – sia contro il Como in quella che, probabilmente, è stata la più brutta partita da quando il nuovo allenatore si è seduto sulla panchina.