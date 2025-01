Iltempo.it - La galassia dei circoli Pd travolta dai debiti. Via alle chiusure per la crisi nera

A Bologna, città simbolo per la sinistra italiana e terra d'origine di Elly Schlein, il Partito Democratico si trova ad affrontare unasenza precedenti: la necessità di vendere o chiudere decine di. Un destino che accomuna la federazione bolognese a molte altre in Italia, nonostante i tentativi della leadership di rilanciare il partito e la partecipazione politica in strada. La situazione economica, riferisce Libero, è drammatica: iaccumulati dalla federazione locale ammontano a circa 4 milioni di euro. Questo ha portato alla proposta di restituire alla Fondazione Duemila, proprietaria della maggior parte degli immobili utilizzati dal Pd, circa il 40% delle sedi. Tra i luoghi a rischio ci sonostorici come la Casetta Rossa di via Bastia e il Passepartout di via Galliera, che hanno segnato decenni di storia politica.