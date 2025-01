Italia-Usa Meloni vede Trump a Mar-a-Lago Nyt | discusso caso Sala

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 gen. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato ieri sera (la notte in) il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldnel golf club di quest’ultimo a Mar-a-, in Florida. I due, riporta il New York Times, sono apparsi insieme nella grandeda ballo del club conche, secondo alcuni partecipanti, ha definito la premierna “una donna fantastica”, aggiungendo che “ha davvero preso d’assalto l’Europa e tutti gli altri”. Insieme ad alcuni potenziali membri della futura amministrazione Usa, tra cui il candidato per il ruolo di segretario di Stato, Marco Rubio, e per il Tesoro Scott Bessent,hanno poi assistito alla proiezione di “The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice”, un documentario sulle sfide che alcuni avvocati conservatori affermano di dover affrontare nel sistema legale statunitense.