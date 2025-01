Ilgiorno.it - Il vigilante ucciso a coltellate. L’amore per lo studio e lo sport: "Era contento di vivere in Italia"

Leggi su Ilgiorno.it

Un ragazzo sempre sorridente, altruista, pronto ad aiutare colleghi e amici. È il ritratto di Mamadi Tunkara che emerge dal ricordo di chi lo conosceva bene. Arrivato innel 2016, dopo un lungo e non facile viaggio attraverso l’Africa, aveva vissuto per circa due anni ospite del patronato San Vincenzo di Bergamo, l’ente che nel capoluogo orobico aiuta molti stranieri in difficoltà e che lo aveva aiutato a trovare casa a Verdello, dove il 36enne originario del Gambia si era trasferito con il fratello, sorretto da alcuni amici e membri dell’associazione Giovani gambiani di Bergamo. Mamadi, sposato senza figli (la moglie è rimasta in Gambia), era un punto di riferimento nel supermercato Carrefour di via Tiraboschi, dove lavorava come addetto alla sicurezza, non solo per il suo servizio attento di portierato - che svolgeva all’ingresso del negozio e tra i reparti - ma soprattutto per la sua cura verso gli altri.