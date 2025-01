Gamberorosso.it - "Il Lambrusco è come Vasco: rock e universale". Intervista alla produttrice Silvia Zucchi

Tra i pioppeti e i frutteti che si estendono in quella porzione di terra incastrata tra la sponda destra del Secchia e il Panaro, nel cuore della campagna modenese, la cultura vinicola affonda le sue radici in un terroir di sabbia e argilla dal quale negli ultimi quindici anni è emersa una nuova generazione di produttori con un obiettivo audace: trasformare ilda vino popolare a simbolo di eleganza e complessità. Classe 1990,è uno dei volti più luminosi di questa rinascita. Figlia di questa terra e delle sue tradizioni, ma con una mentalità aperta e innovativa, incarna l’energia di chi vuole superare gli stereotipi legati al, rivisitandolo in chiave contemporanea.: ironia e«Sono cresciuta a San Lorenzo, frazione di San Prospero, terra di produzione di, principalmente Sorbara ma anche Salamino, e poi quando è stato il momento di scegliere le scuole superiori, sono andata a visitare l'Istituto Cerletti a Conegliano e me ne sono innamorata – racconta– Mi piaceva l’idea di uscire di casa a 15 anni, e lì ho scoperto un ambiente magico.