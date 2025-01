Ilrestodelcarlino.it - Il centro commerciale. Ricotta: "Voteremo no. Parcaroli si comporta come Ponzio Pilato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Siamo contrari alSimonetti, la nostra posizione resta quella espressa nel 2018 ed è quanto ribadiremo in consiglio comunale". Così Narciso, capogruppo Pd e assessore nella giunta Carancini, in vista dell’assise comunale annunciata per la fine del mese.torna nel 2018. "Allora – ricorda – abbiamo votato no ale con noi hanno votato componenti deldestra, tra cui Anna Menghi. Rimaniamo della stessa idea non essendo cambiate le premesse".parla delle condizioni sul piano. "Simonetti ha lasciato correre del tempo dal periodo dell’amministrazione Meschini, cioè da quando ha avviato l’iter, nel frattempo è stato aperto il Corridomnia e c’è sempre il Valdichienti. In altre parole, con un nuovoci sarebbe un’offerta eccessiva quando la domanda è rimasta la stessa, la conseguenza è che una delle attuali struttura sarebbe costretta a chiudere,è successo a Civitanova".