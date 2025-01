Sport.quotidiano.net - Il calciomercato. Almqvist, sprint per la fascia. Pecchia: "Lo convoco, però...»

I primi giorni di mercato hanno visto il Pisa protagonista per lo più dietro le quinte. Da oggi inizierà una nuova fase nella quale mettere a frutto il lavoro delle ultime settimane da parte dei due direttori. Nelle scorse ore ha subito una accelerata la pista, non più solo un’idea, che porta a Pontus. L’ala, capace di giocare sia a destra che a sinistra, classe 1999, è uno dei giocatori su cui Vaira e Corrado stanno mettendo gli occhi non solo in ottica della prossima stagione, ma già da gennaio. Secondo quanto si apprende il Pisa è pronto ad affondare il colpo con un eventuale prestito con diritto di riscatto e i dirigenti dei ducali ci stanno pensando. Ieri infatti è intervenuto sulla questione direttamente il tecnico del Parma Fabio, interpellato in conferenza stampa proprio sulla trattativa del suo giocatore con il Pisa.