Ilrestodelcarlino.it - Fanano, show dei record al Palaghiaccio. Il sindaco: “Evento attrattivo per l’intero Appennino”

Modena, 5 gennaio 2025 – Abbracci, autografi, foto. Carolina Kostner, star del Gal, ha incantato il pubblico, non solo per la sua esibizione, ma per la sua energia contagiosa e per la sua disponibilità. E’ scesa in pista al fianco di tre giovani allievi talentuosi, e nei saluti finali ha lasciato a loro gli applausi, come in un vero passaggio di testimone tra due generazioni: la campionessa deie il futuro del pattinaggio sul ghiaccio. Simbolico anche l’abbraccio dopo l’esibizione con Cecilia Sargenti, vicepresidente della Polisportiva. ‘Abbiamo inseguito Carolina per 10 anni – ha detto al termine delloildi, Stefano Muzzarelli – finalmente siamo riusciti ad averla qui con noi. Questa sera mi avete lasciato tutti senza parole, soprattutto per la quantità di atleti della Polisportiva