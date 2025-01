Tg24.sky.it - Derby Roma-Lazio, tensioni tra tifosi prima del match. Sequestrati coltelli e mazze

A poche ore daltra, nella Capitale sale la tensione. L'evento in notturna mancava da 6 anni per motivi di ordine pubblico. E per tutta la giornata le forze dell’ordine hanno evitato contatti tra le due tifoserie, procedendo anche al sequestro di un piccolo arsenale. Nel pomeriggio un lancio di fumogeni, petardi e bombe carta nei pressi del bar River davanti allo stadio Olimpico, ha costretto gli agenti a usare l'idrante, sebbene per pochi secondi. Il calcio d’inizio delè previsto alle 20.45.