Ilgiorno.it - Da Jean Cocteau a Banksy. Parole e immagini d’arte

Leggi su Ilgiorno.it

Il 2025 del Binario 7 inizia all’insegna dell’arte. In ogni sua declinazione. Il primo appuntamento con il nuovo ciclo di conferenze “I dialoghi dell’arte” è fissato per giovedì 16 gennaio. Poi altre tre serate, una al mese fino ad aprile, per esplorare, in compagnia della storica dell’arte Simona Bartolena (nella foto) e dell’attore Alessandro Pazzi, lo stretto rapporto tra pittura e letteratura accostando la lettura di brani tratti delle più celebri opere di tutti i tempi a percorsi iconografici altrettanto significativi. Un format offerto anche quest’anno a ingresso libero, che torna negli spazi di sala Picasso per la sua nona edizione - la prima risale alla stagione 2016-17, in concomitanza all’avvio del progetto artistico “La bellezza resta”. Si parte dal vulcanico e inafferrabileper arrivare il 6 febbraio a scegliere tra “Il diavolo e l’acqua santa” e per accostare il 12 marzo “Le due Emily”, Dickinson e Bronte.