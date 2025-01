Justcalcio.com - CM.com – TG3 – Inchiesta ultrà Inter e Milan, Beretta ai PM: “Ho incontrato Marotta, sapeva che avevo il daspo”|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-05 00:22:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:TG3 –ai PM: “Hocheil daspo”Primapagina Calciomercato.com Home TG3 –ai PM: “Hocheil d. Getty Images Arrivano attraverso il TG3 nuove dichiarazioni dell’ex vertice della Curva Nord dell’, Andrea, oggi in carcere non solo per gli sviluppi dell’della Procura della Repubblica dio, ribattezzata “doppia curva” e che ha di fatto azzerato i vertici dei gruppi organizzati delle tifoserie di, ma anche per l’omicidio del “collega di tifo” Antonio Bellocco.