Ilrestodelcarlino.it - Cbf Balducci, c’è Messina. Uno scontro ad alta quota

La partita interna contro, seconda forza dell’A2 di volley femminile, rappresenta più di un esame per la CbfMacerata chiamata a dimostrare sul campo che erano fondate le aspettative molto alte di inizio stagione. Alle 17 di oggi si gioca la quinta giornata di ritorno e ospiti della Cbfè l’Akademia Sant’Anna. Le ragazze guidate da coach Valerio Lionetti vogliono sfruttare il fattore campo per provare ad avvicinare in classifica le avversarie siciliane: le maceratesi sono terze a27 punti mentre le messinesi le precedono a33. Una vittoria piena, dunque, significherebbe dimezzare la distanza e restare agganciate al treno delle prime due, oltre che accumulare punti preziosi in chiave Pool Promozione, quando mancano 5 giornate al termine della prima fase del campionato.