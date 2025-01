Ilrestodelcarlino.it - Caccia all’affare. Sono partiti i saldi:: "Ma i consumi ormai sono molto frenati"

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio sedici milioni di famiglie si dedicheranno allo shopping scontato con una media di 307 euro a famiglia. La previsione parla di una spesa per persona di circa 138 euro, per un giro di affari totale di 4,9 miliardi di euro. I negozianti marchigiani però non sembrano essere del tutto ottimisti. "I commercianti dainon si aspettano più nulla – commenta Arianna Trillini, la presidente Cna provinciale di Ascoli Piceno che fa il punto sulla situazione regionale –. Non si aspettano più nulla perché purtroppo per garantire un’attività ai negozi tradizionali bisogna sempre avere attivi una serie di promo e sconti costanti. Anche quando non cic’è sempre un’attenzione al prezzo, alla convenienza, all’omaggio, e quindi l’attività di promozione è sempreimportante.