Botti e inciviltà. Conta dei danni in piazza Dante

Sino iin, a Ferno, dopo che la notte di San Silvestro è stata utilizzata come “base“ per lanciare petardi e fuochi d’artificio. Il giorno dopo le condizioni dellahanno suscitato indignazione e amarezza in città. a partire dal sindaco Sarah Foti che si è accodata ai commenti di tanti fernesi, davanti aicausati. "La pavimentazione dellaè danneggiata – spiega Foti –. Il personale del Comune ha effettuato un primo sopralluogo per valutare la situazione e quindi decidere gli interventi di pulitura, con costi ancora da quantificare". Su quanto accaduto la notte di San Silvestro stanno lavorando gli agenti della polizia locale per individuare i responsabili. L’area è sorvegliata da telecamere, pertanto le immagini registrate potrebbero fornire elementi importanti per identificare i vandali.