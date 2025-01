Cityrumors.it - Basta con docce e bagni a base di acqua e sapone: ecco la lavatrice umana a ultrasuoni

Leggi su Cityrumors.it

Un’incredibile innovazione che entrerà in commercio entro la fine dell’anno potrebbe rivoluzionare il mondo dell’igiene personaleSembra la classica notizia presa da un film di fantascienza ambientato in un futuro ancora molto lontano, invece laè assolutamente una realtà oramai consolidata e pronta per essere messa in commercio per tutte quelle persone che vogliono provare un’esperienza diversa dal classico bagno nella vasca tonificante o della doccia rapida e veloce perchè abbiamo sempre poco tempo a disposizione.condila– Cityrumors.itQuesto incredibile macchinario che verrà presentato in Giappone nelle prossime settimane, si rifà comunque a un progetto addirittura del 1970, chiamato all’epoca Ultrasonic Bath, presentato in occasione dell’Esposizione universale giapponese tenutasi sempre a Osaka e sviluppato dall’azienda Sanyo Electric Co, ora conosciuta con il nome di Panasonic Holdings Corp.