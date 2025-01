Basket Serie A 2024 2025 | risultati e classifica regular season aggiornata

Leggi su Sportface.it

Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l’assalto al titolo.COME VEDERE LAA IN DIRETTADolomiti Energia Trentino 22pt (11V, 3P)Germani Brescia 22pt (11V, 3P)Virtus Segafredo Bologna 20pt (10V, 4P)Trapani Shark 20pt (10V, 4P)EA7 Emporio Armani Milano 18pt (9V, 5P)UNAHOTELS Reggio Emilia 18pt (9V, 5P)Pallacanestro Trieste 16pt (8V, 6P)Bertram Derthona Tortona 16pt (8V, 6P)Nutribullet Treviso14pt (7V, 7P)Banco di Sardegna Sassari 12pt (6V, 8P)Umana Reyer Venezia 12pt (6V, 8P)Openjobmetis Varese 10pt (5V, 9P)Givova Scafati 8pt (4V, 10P)Estra Pistoia 6pt (3V, 11P)VanoliCremona 6pt (3V, 11P)Napoli4pt (2V, 12P)1^ GIORNATASabato 28 settembreOre 19:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino 76-92Ore 20:00 – Trapani Shark – Virtus Segafredo Bologna 88-89Ore 21:00 – Banco di Sardegna Sassari – Givova Scafati 86-97Domenica 29 settembreOre 12:00 – Pallacanestro Trieste – EA7 Emporio Armani Milano 84-78Ore 17:00 – Bertram Derthona Tortona – VanoliCremona 80-68Ore 17:30 – Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso75-78Ore 18:15 – Germani Brescia – Openjobmetis Varese 118-94Ore 19:00 – Estra Pistoia – Napoli88-822^ GIORNATASabato 5 ottobreOre 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia 82-70Ore 20:45 – Nutribullet Treviso– Trapani Shark 71-87Domenica 6 ottobreOre 16:40 – Openjobmetis Varese – Bertram Derthona Tortona 95-105Ore 18:00 – Napoli– Pallacanestro Trieste 83-92Ore 18:00 – Givova Scafati – Germani Brescia 93-95Ore 18:15 – EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari 100-75Ore 19:00 – VanoliCremona – UNAHOTELS Reggio Emilia 74-77Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Estra Pistoia 84-683^ GIORNATASabato 12 ottobreOre 19:00 – Bertram Derthona Tortona – Pallacanestro Trieste 82-85Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna 68-76Ore 20:30 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Nutribullet Treviso88-64Domenica 13 ottobreOre 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – Napoli94-76Ore 16:30 – Dolomiti Energia Trentino – Openjobmetis Varese 106-100Ore 17:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia 88-85Ore 18:15 – VanoliCremona – Estra Pistoia 65-66Ore 20:00 – Trapani Shark – Givova Scafati 101-874^ GIORNATASabato 19 ottobreOre 19:30 – Napoli– VanoliCremona 81-87Ore 20:30 – Openjobmetis Varese – Trapani Shark 100-109Domenica 20 ottobreOre 16:30 – Germani Brescia – Banco di Sardegna Sassari 94-87Ore 17:00 – Givova Scafati – EA7 Emporio Armani Milano 78-83Ore 17:30 – Estra Pistoia – Umana Reyer Venezia 64-77Ore 19:00 – Nutribullet Treviso– Dolomiti Energia Trentino 76-83Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia 85-97Mercoledì 6 novembreOre 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona 85-815^ GIORNATASabato 26 ottobreOre 19:00 – VanoliCremona – Virtus Segafredo Bologna 69-74Ore 19:30 – Trapani Shark – Bertram Derthona Tortona 78-84Ore 20:00 – Nutribullet Treviso– Pallacanestro Trieste 95-100Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Napoli89-82Ore 21:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Germani Brescia 68-80Domenica 27 ottobreOre 16:30 – Umana Reyer Venezia – Givova Scafati 75-69Ore 18:15 – Banco di Sardegna Sassari – Dolomiti Energia Trentino 81-84Ore 19:00 – Varese– Estra Pistoia 102-956^ GIORNATASabato 2 novembreOre 20:30 – Germani Brescia – Trapani Shark 74-95Domenica 3 novembreOre 16:30 – Givova Scafati – VanoliCremona 85-77Ore 17:00 – Pallacanestro Trieste – Openjobemtis Varese 107-81Ore 17:30 – Bertram Derthona Tortona – Banco di Sardegna Sassari 71-68Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano 91-57Ore 19:00 – Napoli– Umana Reyer Venezia 80-81Ore 19:30 – Virtus Segafredo Bologna – Nutribullet Treviso104-97Ore 20:00 – Estra Pistoia – UNAHOTELS Reggio Emilia 73-707^ GIORNATASabato 9 novembreOre 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Bertram Derthona Tortona 86-82Ore 20:30 – Dolomiti Energia Trentino – Pallacanestro Trieste 76-68Domenica 10 novembreOre 16:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Umana Reyer Venezia 79-78Ore 17:00 – Nutribullet Treviso– Givova Scafati 104-75Ore 17:30 – VanoliCremona – Germani Brescia 89-100Ore 18:15 – Trapani Shark – Napoli95-85Ore 19:00 – Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna 104-95Ore 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – Estra Pistoia 77-758^ GIORNATASabato 16 novembreOre 20:30 – Givova Scafati – Openjobmetis Varese 94-87Domenica 17 novembreOre 16:30 – Pallacanestro Trieste – Trapani Shark 93-98Ore 17:00 – Estra Pistoia – Dolomiti Energia Trentino 88-92Ore 17:30 – Bertram Derthona Tortona – Germani Brescia 78-85Ore 18:15 – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia 59-62Ore 19:30 – Napoli– Nutribullet Treviso69-84Ore 20:00 – Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari 95-85Lunedì 18 novembreOre 20:00 – VanoliCremona – EA7 Emporio Armani Milano 83-959^ GIORNATASabato 30 novembreOre 20:30 – Nutribullet Treviso– Estra Pistoia 91-88Domenica 1 dicembreOre 16:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Derthona Tortona 94-98Ore 17:00 – Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia 77-86Ore 17:30 – Trapani Shark – VanoliCremona 79-73 (OT)Ore 18:15 – Germani Brescia – Virtus Segafredo Bologna 98-97Ore 19:00 – Dolomiti Energia Trentino – Napoli90-83Ore 19:30 – Banco di Sardegna Sassari – Pallacanestro Trieste 98-86Ore 20:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Givova Scafati 90-5710^ GIORNATASabato 7 dicembreOre 20:00 – Bertram Derthona Tortona – Nutribullet Treviso90-95Ore 20:45 – Estra Pistoia – Trapani Shark 88-94Domenica 8 dicembreOre 12:00 – Napoli– UNAHOTELS Reggio Emilia 76-84Ore 16:40 – Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari 78-84Ore 17:30 – Givova Scafati – Dolomiti Energia Trentino 110-119Ore 18:15 – EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna 73-82Ore 19:30 – Pallacanestro Trieste – Germani Brescia 65-69Ore 20:00 – VanoliCremona – Openjobmetis Varese 78-6011^ GIORNATASabato 14 dicembreOre 20:45 – Bertram Derthona Tortona – Umana Reyer Venezia 89-82Ore 21:00 – Givova Scafati – Estra Pistoia 107-102Domenica 15 dicembreOre 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – UNAHOTELS Reggio Emilia 72-79Ore 16:30 – Nutribullet Treviso– VanoliCremona 87-84Ore 17:00 – Openjobmetis Varese – EA7 Emporio Armani Milano 94-92Ore 18:15 – Trapani Shark – Dolomiti Energia Trentino 107-99Ore 19:00 – Virtus Segafredo Bologna – Pallacanestro Trieste 70-78Ore 19:30 – Germani Brescia – Napoli97-8412^ GIORNATASabato 21 dicembreOre 20:30 – Pallacanestro Trieste – VanoliCremona 91-83Domenica 22 dicembreOre 16:30 – Umana Reyer Venezia – Germani Brescia 89-90Ore 17:00 – Banco di Sardegna Sassari – Nutribullet Treviso96-94Ore 17:30 – Estra Pistoia – Bertram Derthona Tortona 89-93Ore 18:15 – Napoli– Givova Scafati 96-94 OTOre 19:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 97-80Ore 20:00 – Dolomiti Energia Trentino – Virtus Segafredo Bologna 87-79Lunedì 23 dicembreOre 19:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Trapani Shark 105-9013^ GIORNATASabato 28 dicembreOre 20:00 – VanoliCremona – Banco di Sardegna Sassari 65-80Ore 20:30 – Openjobmetis Varese – Napoli89-86Domenica 29 dicembreOre 12:00 – Trapani Shark – UNAHOTELS Reggio Emilia 109-73Ore 16:45 – Bertram Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino 91-77Ore 17:30 – Virtus Segafredo Bologna – Givova Scafati 97-71Ore 17:30 – Nutribullet Treviso– EA7 Emporio Armani Milano 79-89Ore 18:15 – Pallacanestro Trieste – Umana Reyer Venezia 70-76Ore 19:30 – Germani Brescia – Estra Pistoia 90-8314^ GIORNATASabato 4 gennaioOre 20:00 – Nutribullet Treviso– Germani Brescia 86-84Ore 20:45 – Napoli– Bertram Derthona Tortona 92-83Domenica 5 gennaioOre 12:00 – Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese 81-86Ore 17:00 – Estra Pistoia – EA7 Emporio Armani Milano 82-115Ore 17:30 – Givova Scafati – Pallacanestro Trieste 107-110 OT1Ore 18:15 – Umana Reyer Venezia – Trapani Shark 91-82Ore 18:30 – Dolomiti Energia Trentino – UNAHOTELS Reggio Emilia – Virtus Segafredo Bologna 57-69