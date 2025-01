Lapresse.it - Australian Open, Sinner: “Lavorato per essere pronto a difendere il titolo”

Jannikè a Melbourne ed èilagli, in programma dal 12 al 26 gennaio. “Sono molto contento di tornare in Australia, è sempre un posto speciale per me. Cerco di prenderla giorno per giorno, abbiamo ancora dieci giorni per prepararci. Ho la possibilità di giocare un paio di partite di esibizione qui, prima di iniziare, e spero che questo possa darmi il ritmo per giocare come l’anno scorso all’”. Queste le prime parole diconcesse agli organizzatori del torneo. “Vedremo, andiamo giorno per giorno e spero che il mio livello possa aumentare”, ha aggiunto in un video sul canale YouTube del torneo.giocherà contro il campione del CanadianAlexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas in preparazione per il torneo che inizierà tra soli otto giorni.