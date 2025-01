Dailyshowmagazine.com - Alla Scoperta del Documentario “Proserpine e le Altre” con Mariangela Barbanente

Benvenuti a una nuova puntata di Cinema Stories, il podcast dedicato al mondo del cinema e dei documentari. Io sono Sofia Riccaboni e oggi vi proponiamo un approfondimento esclusivo su undal forte impatto sociale e culturale: “e le”, un’opera che esplora la rappresentazione della violenza sulle donne attraverso l’arte.Con noi oggi c’è la regista del, pronta a raccontarci come è nato questo progetto e il messaggio che vuole trasmettere.Unper Riflettere sulla Violenza e l’Arte“e le” è stato trasmesso lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Questonasce dall’idea di indagare come la violenza sulle donne sia stata rappresentata nell’arte attraverso i secoli.