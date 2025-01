Cultweb.it - Aline – La voce dell’amore è ispirato ad una storia vera?

– Laè un finto biopic incentrato sulla vita della celebre cantante canadese, Céline Dion, scritto, diretto e interpretato da Valérie Lemercier.Nel corso degli ultimi decenni, il mondo del cinema si è particolarmente interessato a portare sul grande schermo le storie e le carriere di celebri artisti che hanno fatto ladella musica internazionale. Da The Doors (1995) sul celebre cantautore Jim Morrison a Ray (2004) sul pianista cieco Ray Charles, da La Vie en rose (2007) sulla celebre cantante francese Edith Piaf fino al prossimo A Complete Unknown sul celeberrimo Bob Dylan.Tra i tanti lungometraggi biografici, quello di cui vi parliamo, è uno dei più particolari. Incentrato, appunto, sulla straordinaria vita/carriera della cantante canadese capace di vincere due Oscar (per La bella e la bestia e Titanic), dodici World Music Awards, cinque Grammy Awards, sette American Music Award, venti Juno Award, un Golden Globe e ad avere una stella sulla Walk of Fame di Hollywood nel 2004.