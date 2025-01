Calciomercato.it - Addio al Liverpool, Salah alla Juventus: ecco il piano di Giuntoli

L’egiziano ha annunciato il suoai Reds e può diventare un’occasione anche per la formazione bianconera: con due ostacoliMohamedal: fine della corsa. L’attaccante egiziano ha annunciato la fine della sua esperienza in Reds, salvo colpi di scena mai da escludere nel calciomercato.alilbianconero (LaPresse) – Calciomercato.itIn scadenza di contratto a fine stagione, il 32enne ha spiegato come le trattative per il rinnovo non sono avanzate: “È il mio ultimo anno al club e voglio fare qualcosa di speciale per la città – ha affermato nei giorni scorsi -. Nessuno del club mi ha parlato e non ci sono novità, né progressi sul rinnovo“. Tutto fermo dunque con il calciatore che già ora potrebbe parlare con altre società e decidere in autonomia il proprio futuro.