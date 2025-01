Sport.quotidiano.net - Vis Juve e Milan trattano per avere Okoro

"Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro, è da giocare". Questa frase,con la quale Marco Mengoni apre il suo celebre brano "L’essenziale" può essere il giusto slogan per l’ardua trasferta di Arezzo. In questo caso l’unica forza che può sostenere gli eroi biancorossi è quella delle idee. Senza il supporto del proprio tifo e di due leader tecnici e carismatici come Paganini e Pucciarelli la Vis vuole confermarsi grande anche nel 2025. Dopo essersi candidati come rivelazione della prima parte di campionato, i vissini sono ora chiamati a confermarsi come una solida realtà. La prova che li aspetta lunedì è di un coefficiente di difficoltà altissimo ma gli uomini di Stellone hanno già abituato il proprio pubblico a questo tipo di imprese. Fermando la capolista Pescara e sfatando dei tabù come il Romeo Neri di Rimini e il Paolo Mazza di Ferrara i biancorossi hanno fatto sognare, nel corso di questa stagione, un’ intera città.