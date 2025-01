Ue, Scholz a von der Leyen "Stop multe per le auto e vertice su acciaio"

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Il Cancelliere tedesco Olafrompe gli indugi e a poche settimane dal voto in Germania scrive alla connazionale Ursula von derper chiedere una spinta maggiore della Commissione sul fronte della competitività e del supporto all’industriamobilistica. E’ quanto riporta un servizio esclusivo di MilanoFinanza, firmato dal direttore Roberto Sommella e da Elena Dal Maso, in possesso di un dossier in cui il Capo dimissionario del Governo di Berlino esprime tutte le sue preoccupazioni sulla competitività dell’Ue e della Germania stessa, piegata dalla concorrenza globale e in particolar modo da quella cinese nellee chiede alla presidente della Commissione iniziative specifiche e un “” sull’industria dell’, oltre ad un rinnovato impegno sul fronte della storica alleanza franco tedesca.