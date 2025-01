Ilgiorno.it - Transizione ecologica. Dieci milioni di euro da Intesa a Unicalce

Un finanziamento agevolato di 10diper rendere più sostenibile un processo potenzialmente devastante e inquinante, come l’estrazione a la produzione di calce. Esplosivi, escavatori, via vai di mezzi pesanti, polvere ovunque, acqua dei torrenti grigia e fangosa: la rappresentazione plastica è la cava sul Magnodeno, un enorme cratere sopra Lecco. A concedere il finanziamento sono stati i vertici diSan Paolo. I beneficiari sono gli imprenditori della lecchese, i principali produttore italiano di calce calcica, dolomitica e derivati con 11 stabilimenti: Lecco, dove ha anche sede la Spa, Brembilla e Sedrina della Bergamasca, Bernezzo, Campiglia Marittima a Livorno, Genova, Itri a Latina, Terni, due a Narni in Trentino e Palagiano nel Tarantino. I soldi serviranno a realizzare investimenti nellaambientale attraverso progetti di risparmio energetico, l’utilizzo di combustibili ed energia da fonti rinnovabili e circolari, lo sviluppo di nuovi prodotti con ridotta impronta carbonica.