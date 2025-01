Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari 4 gennaio, programma, streaming

sabato 4ci aspetta una ricca giornata di. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile a Kranjska Gora, il Tour de Ski di sci di fondo prosegue con le 20 km di skiathlon in Val di Fiemme, la Tournée dei Quattro Trampolini di salto con gli sci regala regala la gara di Innsbruck.Spazio anche allo sci freestyle con il Big Air a Klagenfurt, alla Coppa del Mondo di slittino con le gare a Sigulda e al bob in quel di Winterberg, mentre il biathlon è ancora in pausa e ritornerà il prossimo fine settimana. Inconsueto stop anche per lo sci alpino maschile, che aprirà l’anno solare soltanto mercoledì 8con lo slalom di Madonna di Campiglio.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseDi seguito il calendario completo degli(sabato 4), ildettagliato, tutti gli, il palinsesto tv e