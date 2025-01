Lanazione.it - Sarzana torna in pista. Attenzione al Follonica

Una sfida da far tremare i polsi chiude il girone di andata del campionato di serie A1 di hockey. Stasera al “PalaTori“ arriva ile per l’Hockeysarà davvero durissima. La sosta è servita ai rossoneri per lavorare con intensità, sollevati dal successo ottenuto a Montebello con il quale si è chiuso il 2024. Tre punti preziosissimi per rimanere in zona salvezza senza passare dai play-out. Stasera però si presenta alla porta la formazione di Sergio Silva, terza in classifica insieme a Bassano e Amatori Lodi. "Sono molto soddisfatto per l’importante vittoria conquistata a Montebello prima della sosta – spiega il presidente rossonero Maurizio Corona – ma soprattutto sono contento della grande prestazione disputata dalla squadra, fatta di sacrificio e aiuto reciproco. Dobbiamo continuare a crescere in questa direzione.