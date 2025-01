Lapresse.it - Sardegna, Todde dichiarata decaduta: nessun mandatario né conto corrente dedicato alle spese elettorali

Secondo il provvedimento dell’ufficio elettorale di garanzia, che ha dichiaratola 5 stelle Alessandradalla carica di consigliere regionale e da quella di presidente della, di cui LaPresse ha preso visione, la dichiarazione di spesa e di rendipresentata dalla candidata non rispetta “le disposizioni dell’articolo 7, comma 6, della Legge 515/1993 e dell’articolo 3, comma 1, della legge regionalen. 1/1994”. Caso: la raccolta fondiIn particolare,ha inviato tramite PEC i moduli di rendie dichiarazione di spesa, pubblicati sul sito della segreteria del collegio regionale di garanzia elettorale, dove ha dichiarato di aver “sostenutoper un totale di 90.629,98 euro e di aver ricevuto contributi per 90.670,01 euro”. Tuttavia, i documenti risultano firmati solo dalla stessa candidata e non chiariscono se talisi riferiscano esclusivamente alla sua campagna per la presidenza o a quella di altri candidati sostenuti dal movimento 5 Stelle.