Roma-Lazio orario apertura cancelli | tutte le info sul Derby

Si avvicina sempre di più il match tra. Una sfida molto importante, soprattutto per i giallorossi che dovranno cercare a tutti i costi di dare una svolta a una stagione che, fino a questo momento, è stata a dir poco deludente. Sicuramente l’arrivo di Ranieri ha dato una scossa importante, ma questo non basta in una partita così delicata e sentita come il. Proprio per questo motivo il tecnicono enista dovrà preparare al meglio questa gara, caricando i suoi giocatori e facendo capire ai nuovi che questo è un appuntamento diverso da tutti gli altri.Insomma, servirà cuore, sudore e anima per portare a casa i tre punti. Certo è che larimane la super favorita e la classifica non fa altro che confermare ciò. I biancocelesti, infatti, stanno vivendo una stagione straordinaria che li vede al 4° posto, mentre i giallorossi arrancano e occupano la decima posizione.