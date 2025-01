Pronosticipremium.com - Roma-Lazio, i convocati di Ranieri: tre gli assenti

Domani, domenica 5 gennaio, è in programma l’attesissimo derby traallo stadio Olimpico dalle 20:45, match valido per il 19° turno di Serie A. I giallorossi proveranno a iniziare nel migliore dei modi il 2025 con una vittoria nella stracittadina, che consentirebbe di guardare con più fiducia alla seconda metà di stagione. Dall’altra parte, i biancocelesti arrivano alla sfida forti di ben 15 punti di vantaggio e proveranno a consolidare il quarto posto in classifica., idiha diramato la lista deiper il derby di domani sera. Sono solo tre glinelle file della: out Bryan Cristante (per una lesione ai legamenti della caviglia rimediata a inizio dicembre contro l’Atalanta), Zeki Celik (per febbre) e Mathew Ryan (dolore al tendina).