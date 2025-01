Gqitalia.it - Ralph Lauren è il primo designer a ricevere la Medaglia presidenziale della libertà

Leggi su Gqitalia.it

Se c'è unamericano a cui si può attribuire il merito di aver articolato qualcosa che assomiglia a un'identità nazionale attraverso il suo lavoro, quello è. Non si tratta di un'affermazione esagerata. L'apprezzata opera diha attraversato decenni ed è stata oggetto di studi, esami e riconoscimenti di ogni tipo. Oggi, nel corso di una cerimonia a Washington, riceverà la più alta onorificenza che il governo degli Stati Uniti possa conferire a un cittadino: laè illa. Si unirà a una lista di nomi che comprende Martin Luther King, Jr., Madre Teresa, Maya Angelou e persino l'uomo che gli conferirà l'onorificenza, il presidente Joseph R. Biden.Portrait Ofmentre supervisiona la ristrutturazione del suo appartamento sulla Fifth Avenue nel 1977Susan Wood/Getty Images- Runway - Fall/Winter 1999-2000 New York Fashion WeekUn ultimo inchino dopo la sfilata didell'autunno 1999Victor VIRGILE/Getty ImagesNon ci sono criteri prestabiliti perla