Quotidiano.net - Piersanti Mattarella, due nuovi indagati. “Sono i killer”. Svolta a 45 anni dall’omicidio

Palermo, 4 gennaio 2025 – Ci sarebbe unasull’omicidio di, ex presidente della Regione siciliana nonché fratello dell’attuale capo dello Stato. Secondo quanto scrive Repubblica, la Procura di Palermo ha iscritto nel registro deglidue persone ritenute gli assassini di, ucciso il 6 gennaio del 1980 a Palermo in viale della Libertà sotto gli occhi della moglie Irma e dei figli, Bernardo e Maria. L’accelerazione nell'inchiesta riaperta sull'assassinio del politico vedrebbe quindi al centro due "soggetti legati alla mafia accusati di essere i sicari dell'esponente della Dc", scrive il quotidiano che non riporta però i nomi dei due. Per l'omicidiostati condannati solo i mandanti, i componenti della Cupola di Cosa nostra, mentrestati assolti Valerio ‘Giusva’ Fioravanti e Gilberto Cavallini, che erano finiti sotto inchiesta con l'accusa di essere idell'ex governatore.