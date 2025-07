Immissioni in ruolo 2025 26 | le graduatorie con gli ultimi nominati In aggiornamento

Iniziano le operazioni di aggiornamento delle graduatorie per le immissioni in ruolo 202526. Gli Uffici Scolastici stanno depennando i candidati che non hanno più titolo alla nomina, per garantire elenchi reali e veritieri in vista delle prossime assunzioni. La revisione degli elenchi: chi viene cancellato dalle graduatorie In vista delle assunzioni per l’anno scolastico 20252026, . Immissioni in ruolo 202526: le graduatorie con gli ultimi nominati In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI - Condotto da Andrea Carlino, il Question time del 15 maggio ha visto la partecipazione di Bartolo Cozzolino, assistente amministrativo ed esperto di normativa scolastica, che ha risposto alle domande dei nostri lettori.

Decreto Scuola 2025, le NOVITÀ immissioni in ruolo docenti. Idonei nelle graduatorie fino al 30%, assunzioni fino al 31 dicembre, anno di prova, concorso ed. motoria - Decreto Scuola n. 45/2025: l'art. 2 presenta "Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.

Decreto Scuola 2025, novità immissioni in ruolo docenti. Per la FLC CGIL integrazione graduatorie PNRR fino al 30% dei posti norma ingiusta e sbagliata - L’integrazione delle graduatorie dei concorsi PNRR nella misura del 30% dei posti messi a bando, approvata in seno al Decreto Scuola 2025 per il sindacato FLC CGIL è una norma ingiusta e sbagliata.

Le Graduatorie ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo - aggiornamento di giovedì 10 luglio https://www.scuolainforma.news/gae-2025-26-pubblicazione-delle-graduatorie-ad-esaurimento-aggiornate-nelle-diverse-province-in-aggiornamento/?fbclid= Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco quanti candidati ancora in graduatoria o chi è ultimo nominato [Aggiornato Sicilia]; Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: criteri, modalità e cronoprogramma; Istruzioni operative Immissioni in ruolo 2025/2026 docenti scuola.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: cosa fare con le proposte di nomina? - Scopri le nuove regole per le immissioni in ruolo: accettazione entro 5 giorni e procedure informatizzate per il reclutamento. Lo riporta informazionescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 25/26: nomina va accettata o rifiutata entro 5 giorni. Cosa fare se arriva altra proposta di nomina - Dal corrente anno scolastico, il docente individuato per l'assunzione deve accettare la proposta entro 5 giorni dall'assegnazione. Riporta orizzontescuola.it