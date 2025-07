Il Gruppo Caffo consolida il suo impero e acquista Cinzano | costo e valore dell’operazione

Roma, 14 luglio 2025 – Il Gruppo Caffo 1915 nei giorni scorsi ha annunciato l’acquisizione di Cinzano, storico marchio dell’enologia e della liquoristica italiana, fondato a Torino nel 1757. L’operazione ha segnato un ulteriore passo nella strategia del gruppo calabrese guidato da Nuccio e Pippo Caffo, che negli ultimi anni ha già integrato diversi marchi storici come la Distilleria Durbino di Udine, Brosci S. Marzano, Amaro S. Maria al Monte, Grappa Mangilli, Ferro China Bisleri e, sul piano internazionale, Petrus Boonekamp. Cinzano è stato venduto a Caffo da Campari. Il corrispettivo totale dell'operazione è pari a 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Gruppo Caffo consolida il suo impero e acquista Cinzano: costo e valore dell’operazione

Milano – Campari vende il business vermouth e sparkling wine Cinzano al Gruppo Caffo 1915, società italiana – il quartier generale è in Calabria –  produttrice di bevande alcoliche e proprietari, tra gli altri, a del marchio Vecchio Amaro del Capo.

Campari ha annunciato la vendita dei marchi Cinzano (vermouth e vini spumanti) e Frattina (grappa e sparkling wine) al Gruppo Caffo 1915, già proprietario di Vecchio Amaro del Capo.

Continua la smembramento della divisione vini della multinazionale italiana, che si focalizzerà ulteriormente sugli spirit: una razionalizzazione che passa da quelli che il gruppo definisce "brand non strategici"

