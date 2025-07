Elisabetta Canalis nuovo amore | La voce su Nicola accende il gossip estivo

La nuova indiscrezione infiamma l’estate di Elisabetta Canalis: chi è il misterioso Nicola di cui tutti parlano? Approfondisci la storia e lasciati intrigare dai dettagli. Elisabetta Canalis accende di nuovo la curiositĂ di tutti. Dopo la rottura con Georgian Cimpeanu, il personal trainer che aveva conquistato il suo cuore, l’ex velina sembra voltare pagina con decisione. La loro storia era partita in quarta: lui si era persino trasferito a Los Angeles per vivere con lei e la piccola Skyler, figlia di Elisabetta e dell’ex marito Brian Perri. Ma l’idillio si è incrinato all’inizio del 2025. In primavera, Elisabetta aveva provato a placare le voci di crisi con un video in cui appariva accanto a Georgian. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

