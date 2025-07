Finali Champions Dart 3 Regioni Le modifiche alla sosta

In occasione delle “Finali Champions Dart 3 regioni”, in programma dal 16 al 21 luglio al Palazzetto dello Sport “Giorgio Cerbai, in via della Palestra è adottata la seguente disciplina della sosta: dalle 8 di mercoledì 16 alle ore 24 di lunedì 21 luglio è istituito il divieto di sosta con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it