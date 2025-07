Io contengo moltitudini | un viaggio con Marinella Senatore

Un’estate ricca di arte e riflessione in Versiliana. Per la prima volta Marinella Senatore, senza dubbio tra le artiste italiane piĂą acclamate a livello internazionale – espone nel parco di Marina di Pietrasanta, portando le sue celebri sculture luminose, vere architetture sociali pensate per accogliere la collettivitĂ . L’occasione è “Io contengo moltitudini”, la grande mostra d’arte contemporanea che per tutta l’estate trasformerĂ la Versiliana in un crocevia unico di linguaggi ed emozioni. Accanto a Senatore, una generazione di artisti emergenti condivide lo spazio e il dialogo, in un progetto espositivo corale, ambizioso, dal respiro internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

