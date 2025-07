Bari celebra la festa del 14 Luglio | esposta a Palazzo di Città la bandiera della Francia

La bandiera della Francia è stata issata sulla facciata di Palazzo di CittĂ , a Bari, in occasione della festa nazionale del Paese transalpino, che cade nella giornata del 14 luglio. Una ricorrenza per celebrare la presa della Bastiglia, evento storico culminante della Rivoluzione francese. 🔗 Leggi su Baritoday.it

