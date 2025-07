Gruppo8 la polizia interviene allo sciopero Il sindacato Sudd Cobas denuncia | Tre feriti

Forlì, 14 luglio 2025 – Momenti di tensione nella mattinata di lunedì in via Gramadora, davanti alla sede dell’azienda Gruppo8, dove da 11 giorni va avanti la protesta di quaranta dipendenti del settore del mobile imbottito. Nella mattinata, gli uomini della Digos appartenenti alla Polizia di Stato hanno identificato i partecipanti: in seguito, vista la distanza ravvicinata, si è creato un contatto fisico tra i manifestanti e gli agenti. Alcuni degli operai sono caduti a terra. Il sindacato Sudd Cobas, presente al picchetto, ha parlato di “tre feriti”: si tratta di contusioni non dovute a colpi ma alle cadute avvenute nei momenti piĂą concitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gruppo8, la polizia interviene allo sciopero. Il sindacato Sudd Cobas denuncia: “Tre feriti”

