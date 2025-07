Con un debutto da 122 milioni, il regista di Superman ha di che festeggiare visto che il pubblico sembra gradire la sua versione più 'umanista' e meno cupa de L'uomo d'acciaio. James Gunn non potrebbe essere più grato per l'accoglienza positiva riservata al suo Superman. Nel primo weekend di programmazione la pellicola ha incassato 122 milioni globali ed è il secondo film del 2025 targato Warner Bros. dopo Un film Minecraft ad aver segnato un'apertura di oltre 100 milioni. Il regista e co-direttore dei DC Studios è intervenuto domenica su Threads per ringraziare gli spettatori accorsi al cinema per godersi lo spettacolo e fare la conoscenza del nuovo Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman, James Gunn celebra il successo al box office: "Lieto di aver fatto un film sul lato umano dell'eroe"