Così come i grandi campioni che lo hanno preceduto, vincendo il torneo Wimbledon Jannik Sinner è entrato a far parte dell'All England Club diventandone membro onorario. Il giovane tennista italiano, accompagnato da Deborah Jevans CBE, presidente del club, ha visto il proprio nome sulla famosa lavagna dei campioni ed ha ricevuto una spilla in ricordo. La vittoria a Wimbledon non gli ha portato "solo" il trofeo dei Championships e il premio in denaro, ma anche l'ingresso nel prestigioso club. Un posto esclusivo fra gli altri soci onorari. Ma in cosa consiste tutto ciò? L' All England Club, fondato nel 1868 come All England Croquet Club, è un esclusivo circolo di tennis che ogni anno si occupa di organizzare il torneo di Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner e la spilla da socio onorario dell'All England Club di Wimbledon, ecco cosa comporta