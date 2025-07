Tra mente e sorriso il festival intreccia divulgazione e comicità

All’interno del lungo programma di spettacoli del Festival La Versiliana ci saranno numerosi appuntamenti dedicati alla divulgazione. Tra i più attesi c’è la prima nazionale di “Perché no?”, spettacolo scritto da Diego Dalla Palma in programma il 29 luglio. Un incontro autentico tra il palco e la platea, nato dalla volontà di abbattere barriere, di mettere a nudo emozioni, pensieri e contraddizioni. Segue, il 31 luglio, Stefano Nazzi che in “Indagini Live” racconterà una delle storie che hanno segnato il nostro Paese, conosciuta come Il Mostro di Firenze: “È una storia intricata – le parole di Nazzi - ma è anche una storia orrendamente semplice in fondo, una sequenza, una routine di morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra mente e sorriso, il festival intreccia divulgazione e comicitÃ

In questa notizia si parla di: festival - divulgazione - mente - sorriso

Festival Vulcani 2025 a Trecastagni: scienza, arte e divulgazione per esplorare il cuore della Terra - (Adnkronos) – Il centro storico di Trecastagni (CT) si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival Vulcani – Etna 2025, una rassegna che dal 27 al 29 giugno intreccerà scienza, cultura, teatro e divulgazione per narrare i vulcani del mondo, le loro attività e la creatività che sono in grado di generare.

Massimo Polidoro, guest director del Festival "A Tutto Volume" di Ragusa, ospite del Bar Letterario Polara ci parla di divulgazione culturale e dell'importanza della lettura. #leggereèvita #atv2025 #barletterario Bibite Polara A Tutto Volume - Libri in Festa a Rag Vai su Facebook

Tra mente e sorriso, il festival intreccia divulgazione e comicità .

Tra mente e sorriso, il festival intreccia divulgazione e comicità - All’interno del lungo programma di spettacoli del Festival La Versiliana ci saranno numerosi appuntamenti dedicati alla divulgazione. Segnala lanazione.it

Festival della Mente, a Sarzana per tornare a meravigliarci - Festival della Mente, a Sarzana per tornare a meravigliarci a cura della redazione Cultura Dall’1 al 3 settembre, tra gli ospiti Franco Lorenzoni, Francesca Mannocchi e l’astrofisica Ersilia Vaudo ... Si legge su repubblica.it