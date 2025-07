Gli scontri tra beduini e drusi causano almeno cinquanta morti in Siria

Il 14 luglio le nuove autoritĂ siriane hanno inviato l’esercito nella regione meridionale di Al Suwayda, dove gli scontri tra tribĂą beduine sunnite e combattenti drusi hanno causato almeno cinquanta morti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli scontri tra beduini e drusi causano almeno cinquanta morti in Siria

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunitĂ molto coese e riservate

