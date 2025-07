Oltre 1,5 milioni di posti di lavoro entro settembre

Sono 575mila le opportunità lavorative offerte dalle imprese a luglio e salgono a oltre 1,5 milioni nel trimestre luglio-settembre. I contratti a tempo determinato a luglio sono la maggior parte (370.000) e sono difficili da reperire circa 261mila profili. Concorrono a esprimere questa domanda di lavoro le imprese dei settori industria, servizi e primario (agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca). Al netto delle previsioni delle imprese del comparto primario, la domanda di lavoro delle imprese dei settori industria e servizi mostra una dinamica espansiva con 30mila assunzioni programmate nel mese in più rispetto a luglio 2024 (+6%) e 85mila assunzioni in più rispetto al trimestre luglio-settembre dello scorso anno (+6,4%).

Giorgia Meloni: “Oltre un milione di posti di lavoro creati, occupazione ai massimi storici” - In occasione della festa del Primo Maggio, Giorgia Meloni ha sottolineato i risultati ottenuti dal governo in ambito occupazionale, evidenziando il forte impegno per il lavoro come uno dei pilastri principali dell’azione governativa.

Primo Maggio, Meloni: In due anni e mezzo oltre 1 mln di nuovi posti di lavoro - “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”.

L’operaio pugliese fra gli oltre duecento morti in incidenti sul lavoro in Italia da inizio anno Solo ieri tre deceduti - L’operaio di San Nicandro Garganico aveva 47 anni. Ieri pomeriggio è morto a Paliano, provincia di Frosinone, folgorato da una scossa elettrica mentre era al lavoro alle prese con pannelli fotovoltaici.

Lavoro, a settembre previste dalle imprese 538mila assunzioni - Cresce dell’1,3% la domanda di lavoro rispetto a settembre 2023 grazie soprattutto al turismo e al commercio. Come scrive adnkronos.com