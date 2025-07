Nicole Kidman incanta Wimbledon con un power suit bianco panna e accessori d' altri tempi Un look menswear impeccabile ed elegante

N icole Kidman ha trasformato un classico tailleur maschile in una dichiarazione di stile fresco e sofisticato. Seduta al fianco di Anna Wintour nel Royal Box, l’attrice australiana ha incantato Wimbledon con un power suit bianco panna scelto per la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il look impeccabile di Nicole Kidman – firmato Brunello Cucinelli – ha interpretato alla perfezione il concetto di quiet luxury che ha dominato l’atmosfera fashion di Wimbledon. Un twist preppy, capace di mescolare con maestria rigore british e delicatezza femminile. Nicole Kidman, passionale in “Babygirl”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nicole Kidman incanta Wimbledon con un power suit bianco panna e accessori d'altri tempi. Un look menswear impeccabile ed elegante

