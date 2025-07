Milan l’attesa è finita | Modric a Milano c’è una novità | VIDEO CMIT

Il giorno tanto atteso è arrivato. Luka Modric si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan Il calciatore, come documentano le immagini di Calciomercato.it, è appena sbarcato a Malpensa: “ Sono molto felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide. Avrò tempo di parlare di tutto il resto “. Luka Modric a Malpensa – Calciomercato.it Ora l’esperto centrocampista croato si recherà alla clinica ‘La Madonnina’ per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di ottenere l’idoneità sportiva al centro Ambrosiano, dove lo attende anche il primo bagno di folla. La lunga giornata dell’ormai ex Real Madrid si concluderà a Casa Milan: nella sede del club rossonero lo aspetta la dirigenza per la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, l’attesa è finita: Modric a Milano, c’è una novità | VIDEO CM.IT

