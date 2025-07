Il deputato Francesco Borrelli aggredito in Irpinia | calci e pugni davanti ai carabinieri

Il deputato è stato aggredito ieri, domenica 13 luglio, a Santa Lucia di Serino, nella provincia di Avellino. Dopo l'aggressione, Borrelli si è fatto medicare in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

VIDEO/ Aggredito il titolare di un bar che aveva ammonito un ragazzo: denuncia social del deputato Borrelli - Tempo di lettura: 2 minuti Entra nel bar e, mentre la moglie getta all’aria tutto ciò che trova alla cassa e sugli scaffali, lui prende a pugni il titolare mandandolo al tappeto e poi lo finisce a colpi di sedia.

“È giunta l’ora che io ti distrugga”: l’influencer Rita De Crescenzo minaccia il deputato Borrelli. Lui denuncia e dice: “Non mi lascerò intimidire” – VIDEO - La tensione tra l’influencer napoletana Rita De Crescenzo e il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli è esplosa nelle ultime ore, passando dalle polemiche a distanza a vere e proprie minacce dirette diffuse via social network.

Ruota squarciata all’auto di scorta del deputato Francesco Borrelli: “Grave atto intimidatorio” - È stato lo stesso deputato, sui social, a raccontarlo. L'auto della scorta al parlamentare sarebbe stata danneggiata durante un sopralluogo a Ercolano, in provincia di Napoli.

