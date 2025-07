Pronostici Champions League 15 luglio | in poche hanno la qualificazione in tasca

Champions League, tanti i match ancora in bilico dopo l’andata. In queste sfide il fattore campo può fare la differenza: le nostre scelte. Ciò che salta maggiormente agli occhi dando una veloce lettura ai risultati delle gare d’andata del primo turno di qualificazione di Champions League sono i tanti risultati ancora in bilico dopo i primi 90 minuti. Soltanto FCSB, Malmo e Zrinjski Mostar sono riuscite ad ipotecare il pass per il secondo turno, vincendo con uno scarto importante, superiore ad un gol. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Champions League 15 luglio: in poche hanno la qualificazione in tasca

In questa notizia si parla di: champions - league - qualificazione - pronostici

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini (con Dembelé) ad un passo dalla finale contro l’Inter - Semifinale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi.

Champions League, il PSG vola in finale: Arsenal al tappeto - Prosegue senza alcun tipo di sosta la tre giorni di coppe europee, con la finale di Champions League che è stata finalmente delineata.

Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione. Sommer? Donnarumma ancora più forte” | Champions League - 2025-05-07 23:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Hakimi: “Con l’Inter è speciale, ma abbiamo una missione.

Quote passaggio turno Champions League 2025, le scommesse sulla qualificazione; Inter-Barcellona, chi andrĂ in finale: il pronostico dei bookmakers; Pronostico Dortmund-Barcellona quote ritorno quarti Champions.

Pronostici Champions League 8 luglio: queste partite promettono “gol” - Champions League, la massima competizione continentale ricomincia con il primo turno di qualificazione: ecco le nostre scelte. Riporta ilveggente.it

Qualificazioni Champions League, il pronostico di Shelbourne-Linfield - L'undici irlandese vuole sfruttare il fattore campo in questa sfida d'andata contro i neo campioni nordirlandesi ... corrieredellosport.it scrive