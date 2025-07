Antonella Clerici ecco perché ha una telecamera della Rai nascosta in casa

Personaggi tv. – Non è mai stata una conduttrice qualunque. Antonella Clerici è quel volto rassicurante che ci accompagna da oltre trent’anni, tra ricette fumanti, risate di cuore e programmi diventati cult. Ma dietro il sorriso solare e la voce inconfondibile c’è molto di più: c’è una donna che ha saputo reinventarsi mille volte, restando sempre fedele a se stessa. Dal calcio alla cucina, dalla musica al talk, ogni format che ha toccato è diventato un successo. Non per caso, ma per talento, esperienza e soprattutto autenticità. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Antonella Clerici, ecco perché ha una telecamera della Rai “nascosta” in casa

In questa notizia si parla di: antonella - clerici - ecco - telecamera

Jukebox - La notte delle hit: la musica degli anni '70-'00 a Torino con Antonella Clerici - La grande musica degli anni '70, '80, '90 e 2000 accende l' Inalpi Arena di Torino: due serate evento condotte da Antonella Clerici, con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni hanno fatto sognare e ballare più generazioni.

Mister Movie | Antonella Clerici passa a Mediaset, presto il Programma su Canale 5! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

ANTONELLA CLERICI VERSO IL RINNOVO CON LA RAI: “NON SONO UNA CHE VA DI QUA E DI LÀ” - Se dici Rai, dici Antonella Clerici. La popolare conduttrice del mezzogiorno di Rai1 e di tante prime serate con “The Voice” commenta il suo futuro con Viale Mazzini.

Cornetti furbi ecco il metodo semplice per farli in casa buoni come quelli del bar!! cornetti morbidi ma stratificati, ricchi di burro, dal profumo intenso e con una consistenza che conquista al primo morso. Ricetta sul mio blog Tempodicottura.it https://tempo Vai su Facebook

The Voice Senior, ecco chi va in finale; Sanremo 2025, ecco i co-conduttori della prima serata: Carlo Conti annuncia Antonella Clerici e Gerry Scotti - Il video; Antonella Clerici, scherzo telefonico oggi in diretta a È sempre mezzogiorno (VIDEO).

Antonella Clerici ha una telecamera Rai “nascosta” in casa: ecco perché - L'amata conduttrice ha raccontato perché abbia una telecamera Rai "nascosta" in casa. Scrive donnaglamour.it

Perché Antonella Clerici ha una telecamera della Rai 'nascosta' in casa - A quel punto Antonella Clerici ha spiegato che la telecamera comunque riprende un punto in cui non si arriva camminando. Segnala today.it