Operatore ecologico ferito al volto da un colpo di pistola a Monte Sant’Angelo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave un uomo di 50 anni: trasferito d’urgenza in ospedale. Luigi Bisceglia, 50 anni, operatore ecologico, è stato gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco al volto nella notte tra il 13 e il 14 luglio a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. Le sue condizioni sono critiche e al momento è ricoverato presso l’ ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. L’agguato e i primi soccorsi. La dinamica dell’episodio è ancora avvolta nel mistero, ma gli inquirenti ipotizzano si tratti di un tentato omicidio. Bisceglia è stato raggiunto da un colpo diretto al volto, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operatore ecologico ferito al volto da un colpo di pistola a Monte Sant’Angelo

In questa notizia si parla di: operatore - ecologico - ferito - volto

