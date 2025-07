Jannik Sinner il ballo con la bellissima dopo la vittoria | le immagini

Aveva appena sollevato il trofeo più ambito del tennis mondiale, ma la partita più difficile per Jannik Sinner doveva ancora cominciare: quella con il valzer. La sera della storica vittoria su Carlos Alcaraz, il nuovo re di Wimbledon ha indossato i panni da protagonista anche lontano dai campi, prendendo parte all’elegantissimo Champions’ Ball, una delle tradizioni più iconiche e raffinate del tennis. Chi è la bellissima iga Swiatek. Accanto a lui, la regina del tabellone femminile, Iga?wi?tek, con cui ha aperto le danze tra sorrisi, applausi e una sottile, tenera goffaggine. Jannik non ha mai nascosto di sentirsi più a suo agio con una racchetta in mano che non sulle note di un valzer. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Jannik Sinner, il ballo con la bellissima dopo la vittoria: le immagini

La tradizione vuole che i vincitori del titolo si esibiscano in un ballo dopo la vittoria del torneo: questa volta è toccato a Jannik SInner e a Iga Swiatek Video da X Vai su Facebook

Numero uno sul campo. E poi anche sulla pista da ballo! Dopo la storica vittoria a Wimbledon contro Alcaraz, Jannik Sinner si è concesso finalmente un attimo di respiro. Alla cena di gala che chiude lo Slam londinese, ha festeggiato il titolo come da tradizione Vai su X

